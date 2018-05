Con 5 milioni di euro via tre passaggi a livello a Villanova

Migliora la viabilità a Villanova d’Arda, nel piacentino. Lo consentirà un investimento di oltre 5 milioni di euro, grazie al quale sarà possibile la soppressione dei tre passaggi a livello sulla linea Fidenza Cremona nel comune di Villanova d’Arda. La Regione ha chiesto e ottenuto dal ministero per le Infrastrutture l’inserimento dell’opera nel Piano operativo infrastrutture con assegnazione di nuove risorse sul Fondo sviluppo e coesione. L’annuncio è stato dato oggi a Piacenza dall’assessore alla mobilità, Raffaele Donini: “L’impegno della Regione ha garantito i finanziamenti per quest’opera e per l’avvio dei lavori- ha affermato l’assessore –. L’intervento sui passaggi a livello ridurrà i rischi per la circolazione stradale, migliorando le condizioni di viabilità in una tratta in cui spesso i cittadini hanno segnalato disservizi e ritardi”. Il costo previsto dell’operazione è di 5,1 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico del Fondo sviluppo e coesione e 2,1 milioni a carico di Rete ferroviaria italiana. Coordinerà e attuerà i lavori la Provincia di Piacenza. All’incontro in Provincia ha partecipato, tra gli altri, il sindaco di Villanova d’Arda Romano Freddi.

L’intervento

È prevista la realizzazione di un attraversamento a livelli sfalsati della linea ferroviaria Fidenza–Cremona in variante all’attuale tracciato della SP 588R “dei Due Ponti”, strada di interesse regionale e parte dell’itinerario della Cispadana in territorio piacentino e l’eliminazione dei passaggi a livello in comune di Villanova. Questi infatti comportano notevoli rischi per la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria, oltre che consistenti ritardi e disagi. Allo stato attuale si è avviato il confronto fra tutti i soggetti interessati dall’opera, Regione, Rfi, Provincia di Piacenza e Comune di Villanova d’Arda, al fine di mettere a punto la soluzione progettuale ottimale a partire dalle elaborazioni preliminari già disponibili. La Provincia dovrebbe concludere la progettazione definitiva entro quest’anno ed effettuare la gara entro il 2019. Strade, linee ferroviarie regionali, rigenerazione urbana, ciclovie: i finanziamenti del Fondo sviluppo e coesione per l’Emilia-Romagna del 2018 L’intervento è stato approvato dal Cipe (Comitato interministeriale programmazione economica) all’interno del Piano operativo Infrastrutture con assegnazione di nuove risorse sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Per la Regione Emilia-Romagna sono stati stanziati 18 milioni di euro a fronte di un costo complessivo delle opere richieste di 29,9 milioni. Tali risorse si sommano a quelle del Piano operativo già approvato dal Cipe a fine 2016 per oltre 271 milioni di euro a fronte di un costo complessivo di 344 milioni di euro, per interventi su strade statali, provinciali e comunali, nuove ciclovie di interesse regionale, interventi di rigenerazione urbana, messa in sicurezza di linee ferroviarie regionali e di dighe, rinnovo del materiale rotabile del trasporto pubblico locale.

I commenti

«Donini - ha spiegato il consigliere provinciale e sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla - ha garantito un impegno storico, che aspettavamo da tanti anni a Castelvetro e Villanova. La Regione ha dimostrato capacità di ascolto, anche tramite il consigliere regionale Gian Luigi Molinari. Questa linea ferroviaria Cremona-Fidenza sappiamo che è oggetto di problemi, ma il lavoro di squadra tra i sindaci ha permesso di migliorare le condizioni di questa linea (ad esempio aver rimesso treni al posto dei bus). Rfi effettuerà un intervento complesso per cambiare la viabilità locale». Quintavalla ha lanciato un appello alla Regione: «Per noi sarebbe importante far passare la Cispadana nel Piacentino e togliere dalle strade comunali i camion».

«C’è soddisfazione grande – ha detto Romano Freddi, sindaco di Villanova - e gratitudine ma un velo di preoccupazione. Ritengo che le nostre istanze reiterate agli organi superiori abbiano avuto ascolto. Questo problema era sul tavolo da tempo, la problematica ha poi interessato Molinari e Donini. C’è però preoccupazione perché vorrei che quest’opera necessaria per il nostro territorio abbia la priorità e venga realizzata al più presto». «I 5 milioni – ha aggiunto Freddi - temo siano insufficienti per la chiusura dei tre passaggi a livello con una viabilità alternativa. Aspetto di capire dai tecnici i loro pareri prima di smettere di essere preoccupato. Oggi questo tratto Fidenza-Cremona è molto utilizzato per il trasporto merci e i tempi di attesa dei passaggi a livello sono un dramma. Villanova ha nove passaggi a livello, è chiusa in un ghetto, è un enclave, e ha bisogno di uno sviluppo futuro, è un cappio al collo che ci fa soffocare. La viabilità va progettata. Condivido l’appello per la Cispadana di Quintavalla, ci aiuterebbe molto per i collegamenti con la Lombardia». I tre passaggi nel comune di Villanova non sono stati ancora individuati. Quello di via Repubblica al centro del paese per il sindaco è fondamentale, probabilmente quello sarà incluso.

«Abbiamo fatto ricadere in extremis sul territorio Piacentino – ha detto lo stesso Donini - un quarto dei finanziamenti effettivi dell’Fsc dell’ultimo ciclo. Grazie alle insistenze dei due sindaci e dei consiglieri piacentini Tarasconi e Molinari abbiamo stanziato qui e non altrove queste risorse. È un intervento prioritario in termini di sicurezza, qualità ambientale e vivibilità. Per quanto riguarda i tempi, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 partirà il cantiere. È una linea impegnativa questa perché presenta 34 passaggi a livello, dobbiamo cercare di eliminare quelli possibili, compatibilmente con le risorse. Siamo la Regione a cui sono stati assegnati più fondi europei, perché siamo quella che ne spende di più su questi temi. E nel 2019 nell’ultimo semestre arriveranno sulle rotaie emiliane nuovi treni». «È uno sforzo portato avanti nel tempo – ha commentato Patrizia Calza, vicepresidente della Provincia - inseguito da tanti anni, che vede un traguardo. Ricordo che era in elenco nel 2009, poi la crisi ha cambiato un po’ le cose. Finalmente l’opera diventa concreta».

CISPADANA

Richiesto di un chiarimento sulla possibilità di un collegamento piacentino con la Cispadana, Donini ha ricordato che il progetto per ora rimane quello da gara, «ma la Regione è sensibile alle richieste del territorio. Bisogna ridefinire insieme il tutto, quell’opera lì deve andare avanti e aprire i cantieri. È già pianificato un collegamento con il Piacentino, ma le risorse attualmente non ci sono, ma potranno essere trovate in futuro».